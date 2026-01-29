Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Konyaspor maçının hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan 20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacağımız maçı Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz olacak.
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
