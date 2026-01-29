GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
52,11
STERLİN
60,28
GRAM
7.970,99
ÇEYREK
13.081,32
YARIM ALTIN
26.030,04
CUMHURİYET ALTINI
51.896,89
EKONOMİ Haberleri

Altın yükselişini sürdürüyor: İşte fiyatlar...

Altın yükselişini sürdürüyor: İşte fiyatlar...
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 791 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 13 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını 52 bin 640 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 3,8 artışla 7 bin 791 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 13 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını ise 52 bin 640 liradan satılıyor. 5 bin 598 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı da dünkü kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 5 bin 570 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gümüşün onsu 120,5 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dünkü kapanışın yüzde 2,3 üstünde 119,1 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli jeopolitik gerilimler, özellikle ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından, altın ve güvenli liman varlıkları için önemli bir destek noktası olurken son zamanlarda ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentilerden kaynaklı jeopolitik riskler, değerli metallerde rekorların kırılmasına neden oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin mevcut borç seviyesine karşı riskli bakış açısını yansıtan açıklamaları da dolara olan talebi azalırken bu durum altın ve gümüş başta olmak üzere emtia piyasasında pozitif fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER