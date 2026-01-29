Konya’da yaş sebze ve meyvede fahiş fiyatlara karşı denetimler sürüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; halkın sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı yaş meyve ve sebzeye erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, yaş meyve ve sebze fiyatlarında haksız ve fahiş artışlara karşı denetimlerine aralıksız devam ediliyor.
Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimler, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Kanun kapsamında gerçekleştiriliyor.
Yapılan denetimlerde; yerel ve ulusal marketler ile Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mücavir alanlarda satışa sunulan yaş meyve ve sebzelerin satış fiyat etiketi ve künyeleri kontrol ediliyor.
Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari ve cezai işlemler uygulanırken, kurallara uymayanlara taviz verilmiyor.
Vatandaşlar, künye etiketiyle Ticaret Bakanlığı mobil uygulaması üzerinden fiyatları şeffaf bir şekilde tarladan sofraya kadarki süreçte inceleyebiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı yaş meyve ve sebzeye erişimini sağlamak amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”