Niğde TOKİ kura çekimi 2026 | Kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama
- Güncelleme Tarihi:
TOKİ projelerinde Niğde’de kura heyecanı sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 604 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki Niğde’nin hangi ilçesinde kaç konut inşa edilecek? Peki TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Niğde kura çekimi bugün (29 Ocak 2026) gerçekleştirildi.
Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde toplam 2 bin 604 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.İşte 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKLIYOR?
TOKİ Niğde kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
NİĞDE'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Niğde'nin Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde toplam 2 bin 604 konut inşa edecek.
Niğde TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.
