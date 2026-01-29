Fiyatı 10 liraya düştü ama alıcı yok! Çiftçinin elinde kaldı

Samsun’un Bafra Ovası’nda bu yıl pırasada yüksek rekolte dikkat çekerken, ürün bolluğu üreticiler için yeni pazar arayışlarını gündeme getirdi.

Bafra'da pırasa üretimi yapan çiftçiler, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve plansız ekim nedeniyle fiyatların düştüğünü belirtti.

Pırasa üreticisi Fatih Evsen, ürünün tarlada kaldığını ifade ederek, "Pırasa bu yıl Bafra'da çok. Herkes ekti. Havalar da sıcak olunca üretim durdu. Alıcı yok. Fiyatlar 10 liraya kadar düştü. Kar yağdığı dönemde 20 liraya çıkmıştı, şu anda alıcıyı zor buluyoruz" dedi.

Bafra Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Adem Aşçı ise pırasanın maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Ovaya bu yıl yaklaşık 4 bin dekar alanda pırasa ekildiğini belirten Aşçı, ‘'Fiyatlar işçiliği karşılamıyor. Maliyetler çok yüksek. Dört işçi getirsen kadın işçi bin 600 lira, erkek işçi 2 bin lira yevmiye alıyor. Bir ton pırasanın maliyeti 13-15 lirayı buluyor. Mazot, işçilik derken maliyet bitmiyor" diye konuştu.

Plansız ekimin küçük çiftçiyi mağdur ettiğine dikkat çeken Aşçı, "300-500 dönüm eken büyük üreticiler var. 5-10 dönüm eken küçük çiftçiler de onların yüzünden mağdur oluyor. Plansız ekim yapıldığı sürece fiyatlar düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA