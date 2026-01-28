Kayseri Namaz Vakitleri (29 Ocak 2026 Perşembe)

29 Ocak 2026 tarihine ait Kayseri namaz vakitleri… Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre Kayseri’de bugün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatleri netleşti. İşte Kayseri için merak edilen o saatler ve detaylar…
İslam alemi için büyük önem taşıyan ve dinin direği olarak kabul edilen namaz ibadeti, Müslümanların günlük hayatının merkezinde yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır" (Nisâ, 103) şeklinde buyurulurken, Hz. Peygamber (s.a.v) de namazın vaktinde eda edilmesinin önemine her fırsatta dikkat çekmiştir.
Namaz Vakitleri Neden Her Gün Değişir?
Namaz vakitlerinin her gün birkaç dakika ileri veya geri gitmesi, tamamen dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliğiyle ilgilidir. İslam hukukunda namaz vakitleri saatin kendisine değil, güneşin gökyüzündeki konumuna (zâvaller, gölge uzunlukları ve şafak vakitleri) göre belirlenmiştir. Bu durum, ibadetin doğa ile uyum içinde gerçekleşmesini sağlar.
29 Ocak 2026 Kayseri Saatlik Namaz Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Miladi 29 Ocak 2026 Perşembe (Hicri 10 Şaban 1447) günü Kayseri il merkezi için namaz saatleri şu şekildedir:
Önemli Not:
