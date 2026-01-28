GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hanutçu Nedir, Hanutçuluk Ne Demek? Turizm ve Ticarette Hanutçu Sistemi Nasıl İşler?

Dijital ve fiziksel ticaret dünyasında sıkça duyulan “hanutçu“ kavramı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre hanutçu nedir ve hanutçuluk yapmak suç mudur? İşte turizmden tekstile, hanutçuluk sisteminin bilinmeyen detayları ve cezai yaptırımları.

Türkiye'nin özellikle turizm bölgelerinde ve büyük çarşılarında sıkça karşılaşılan hanutçuluk, ticari ahlak ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sıkça tartışılan bir konudur. Arama motorlarında kullanıcıların en çok merak ettiği "Hanutçu ne anlama gelir?" sorusu, hem hukuki hem de sosyal bir boyutu barındırıyor.

Hanutçu Ne Demektir? (TDK Tanımı)

Türk Dil Kurumu (TDK) verilerine göre hanutçu; özellikle turist kafilelerini alışveriş yapmaları için belirli dükkanlara götüren ve bu işlem karşılığında dükkan sahibinden gizli komisyon alan kişidir. Bu sisteme ise genel olarak hanutçuluk adı verilir.

Hanutçuluk Sistemi Nasıl Çalışır?

Hanutçuluk operasyonu genellikle şu üçlü sacayağı üzerine kurulur:

Aracı (Hanutçu): Müşteriyi (genellikle turist veya yabancı) ikna ederek belirli bir işletmeye yönlendirir.

İşletme: Müşteriye satış yapar ancak satış fiyatına hanutçunun payını da ekler.

Komisyon (Hanut): Satış gerçekleştikten sonra dükkan sahibinin hanutçuya ödediği "ayakbastı" parası veya yüzde.

Hanutçuluk Yapmak Suç mudur?

Hukuki açıdan bakıldığında hanutçuluk, Kabahatler Kanunu ve Turizm Tanıtma Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle belediye zabıta ekipleri ve emniyet güçleri, hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden kişi ve işletmelere ağır idari para cezaları uygulamaktadır. Birçok turizm beldesinde hanutçuluk yapan işletmelere kapatma cezası dahi verilmektedir.

Hanutçuluğun Sektörlere Etkisi

Hanutçuluk, sadece bireysel bir kazanç yöntemi değil, aynı zamanda ülke turizmine zarar veren bir faktör olarak görülmektedir.

Fiyat İstikrarsızlığı: Komisyon oranları fiyatlara yansıdığı için ürünler değerinin üzerinde satılır.

Güven Kaybı: Turistlerin kandırıldığını hissetmesi, bölgenin imajını zedeler.

Haksız Rekabet: Dürüst esnafın müşteri çekmesini zorlaştırır.

Kaynak: Haber Merkezi

