Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor

Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor
Yargıtay, Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar’ın cezasını bozmasının ardından 6 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay, Narin Güran cinayetine ilişkin kararında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın bozulmasına hükmetmişti. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırladı.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

6 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Sanık Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına hükmetti.

"EYLEMİN NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA YARDIM" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Kaynak: AA

