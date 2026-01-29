GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da sızan amonyak gazı paniğe neden oldu!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da sızan amonyak gazı paniğe neden oldu!
Konya’da bir dondurma firmasına ait depoda tankın vanasından sızan amonyak gazı, paniğe neden oldu. Depoda tedbir alınırken, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Büsan Organize Sanayi Sitesi 10644'üncü Sokak'ta bir dondurma firmasına ait depoda meydana geldi.



Gaz kokusunu duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun depodaki tankın vanasından sızan amonyak gazından kaynaklandığını belirledi. Ekipler, vanayı kapatıp, gazı depodan tahliye etti.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

