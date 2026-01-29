Konya’da bugün vefat edenler 29 Ocak 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
DAVUD SÖYLEMEZ
|
KARAPINAR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ALİYE UYSAL
|
KARAMAN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA GÜRBÜZ
|
AKÖREN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEVLÜT ALTINBAŞ
|
SADIKLAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEVLÜT BÜYÜKTOP
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
EYÜP KALAYCI
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ADIGÜZEL
|
HADİM
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
AHMET HAYRİ ÖZDEMİR
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YUNUS EL HAMMUD
|
KARATAY
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
MUAMMER BAĞCI
|
GEVREKLİ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEVLÜT KARAKOÇ
|
SELÇUKLU
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
MÜKREMİN KORKMAZ
|
HADİM
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
İSMAİL ÖZBARDAKCI
|
HOCACİHAN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
DÖNDÜ KARAKAYA
|
KUNDULLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
VESİLE DÜNDAR
|
DURAK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HALİL DİNÇ
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA AKYOL
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi