KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 29 Ocak 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 29 Ocak 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Ocak 2026 Perşembe günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

DAVUD SÖYLEMEZ

KARAPINAR
01-03-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİYE UYSAL

KARAMAN
28-09-1953

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA GÜRBÜZ

AKÖREN
15-09-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEVLÜT ALTINBAŞ

SADIKLAR
01-02-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEVLÜT BÜYÜKTOP

KONYA
20-06-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

EYÜP KALAYCI

KONYA
06-04-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA ADIGÜZEL

HADİM
12-02-1945

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

AHMET HAYRİ ÖZDEMİR

KONYA
30-12-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

YUNUS EL HAMMUD

KARATAY
02-11-2025

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

MUAMMER BAĞCI

GEVREKLİ
02-04-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEVLÜT KARAKOÇ

SELÇUKLU
25-03-2009

SİLLE MEZARLIĞI

MÜKREMİN KORKMAZ

HADİM
07-09-1940

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

İSMAİL ÖZBARDAKCI

HOCACİHAN
24-01-1956

HOCACİHAN MEZARLIĞI

DÖNDÜ KARAKAYA

KUNDULLU
24-10-1936

YAZIR MEZARLIĞI

VESİLE DÜNDAR

DURAK
01-07-1949

YAZIR MEZARLIĞI

HALİL DİNÇ

KONYA
01-01-1959

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA AKYOL

KONYA
12-07-1975

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

