Konya Lonca Teşkilatı toplandı: Ekonomi sanayi ve tarım masaya yatırıldı

Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Lonca Teşkilatı toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO, KSO ve iş adamlarıyla bir araya geldi. 2026 ekonomik beklentileri, sanayi, tarım ve altyapı projeleri ele alındı.

Konya Lonca Teşkilatı, 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde toplandı.



Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay misafir olarak katılırken, KTO, KSO ve iş adamları da yer aldı.



Gündemde Neler Vardı?



Toplantıda şu konular ele alındı:

2026 Ekonomik beklentileri, Konya Serbest Bölge, lojistik köy ve hızlandırılmış yük treni çalışmalarında son durum, Konya sanayi üretimi ve ihracat hedefleri, Konya ekonomisine tarımın katkıları, tüm sektörler için enflasyon beklentileri, nitelikli iş gücü ve personel, şehir içi raylı sistem, su problemi, KOP Hadimi Tüneli, Konya trafiğini rahatlatacak hamleler, Eski Sanayi'nin taşınması, Banliyo hattı, Konya Metrosu, Trenyol Caddesi.





İhracat Konuşuldu: Ülke Arttı, Konya Geriledi



Ülke ihracatının %4,5 arttığı, ancak Konya ihracatının %1,5 gerilediği konuşuldu. Sebepleri ve çözümleri ele alındı.



6. Organize Sanayi Bölgesi Kesin Tahsisi Uzatıldı

Organize Sanayi Bölgesi kesin tahsisinin 6 aya kadar uzatıldığı konuşuldu.

Konya merkezde yeni Organize Sanayi Bölgesi açılmayacağı, bundan sonra Akşehir, Ereğli gibi ilçelerde açılacağı belirtildi.



Tarım: 2002'den Bugüne Büyük Sıçrama



2002 yılı sonrası tarıma verilen destekle birlikte tarımın ekonomiye katkısının çok büyüdüğü vurgulandı.



%25 iyi tarım uygulamalarıyla rekoltenin artırıldığı belirtildi. Devlet desteği ve çiftçinin gayretiyle tarımın her yıl büyüdüğü ifade edildi.







Son 20 Yılın En İstikrarlı Büyümesi Konya Sanayiinde



Son 20 yılda en istikrarlı büyümenin Konya sanayiinde olduğu vurgulandı.



Bir Ay Sonra Yeniden Toplanılacak



Toplantı sonunda, bir ay sonra yapılacak toplantıda buluşmak üzere iyi dileklerle ayrılındı.



Konya Lonca Teşkilatı, ekonomi, sanayi ve tarım konularında düzenli olarak bir araya gelerek Konya'nın geleceğine yönelik istişarelerde bulunuyor.

