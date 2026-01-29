GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
51,92
STERLİN
60,09
GRAM
7.819,87
ÇEYREK
12.833,23
YARIM ALTIN
25.535,36
CUMHURİYET ALTINI
50.910,55
KONYA Haberleri

Konya Lonca Teşkilatı toplandı: Ekonomi sanayi ve tarım masaya yatırıldı

Konya Lonca Teşkilatı toplandı: Ekonomi sanayi ve tarım masaya yatırıldı
Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Lonca Teşkilatı toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO, KSO ve iş adamlarıyla bir araya geldi. 2026 ekonomik beklentileri, sanayi, tarım ve altyapı projeleri ele alındı.

Konya Lonca Teşkilatı, 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay misafir olarak katılırken, KTO, KSO ve iş adamları da yer aldı.

Gündemde Neler Vardı?

Toplantıda şu konular ele alındı:

2026 Ekonomik beklentileri, Konya Serbest Bölge, lojistik köy ve hızlandırılmış yük treni çalışmalarında son durum, Konya sanayi üretimi ve ihracat hedefleri, Konya ekonomisine tarımın katkıları, tüm sektörler için enflasyon beklentileri, nitelikli iş gücü ve personel, şehir içi raylı sistem, su problemi, KOP Hadimi Tüneli, Konya trafiğini rahatlatacak hamleler, Eski Sanayi'nin taşınması, Banliyo hattı, Konya Metrosu, Trenyol Caddesi.

İhracat Konuşuldu: Ülke Arttı, Konya Geriledi

Ülke ihracatının %4,5 arttığı, ancak Konya ihracatının %1,5 gerilediği konuşuldu. Sebepleri ve çözümleri ele alındı.

6. Organize Sanayi Bölgesi Kesin Tahsisi Uzatıldı

Organize Sanayi Bölgesi kesin tahsisinin 6 aya kadar uzatıldığı konuşuldu.

Konya merkezde yeni Organize Sanayi Bölgesi açılmayacağı, bundan sonra Akşehir, Ereğli gibi ilçelerde açılacağı belirtildi.

Tarım: 2002'den Bugüne Büyük Sıçrama

2002 yılı sonrası tarıma verilen destekle birlikte tarımın ekonomiye katkısının çok büyüdüğü vurgulandı.

%25 iyi tarım uygulamalarıyla rekoltenin artırıldığı belirtildi. Devlet desteği ve çiftçinin gayretiyle tarımın her yıl büyüdüğü ifade edildi.



Son 20 Yılın En İstikrarlı Büyümesi Konya Sanayiinde

Son 20 yılda en istikrarlı büyümenin Konya sanayiinde olduğu vurgulandı.

Bir Ay Sonra Yeniden Toplanılacak

Toplantı sonunda, bir ay sonra yapılacak toplantıda buluşmak üzere iyi dileklerle ayrılındı.

Konya Lonca Teşkilatı, ekonomi, sanayi ve tarım konularında düzenli olarak bir araya gelerek Konya'nın geleceğine yönelik istişarelerde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER