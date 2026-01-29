Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletleri yakın iş birliği içinde
- Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklama yapıyor.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret ediyor.
Erdoğan, konuk mevkidaşını önce Esenboğa Havalimanı'nda ardından Beştepe'de törenle karşıladı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Özbekistan ile son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum Özbekistan ile ileriye dönük stratejik adımlarımızı belirledik. Tüm ortak ortak hedeflerimiz için Özbekistan kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız.
Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk Dünyası'nın mührünü vuracağımızdan eminiz.
Özbekistan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı ilkeli davrandı. Özbek kadeşlerimi yürekten kutluyorum.
