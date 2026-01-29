2026 İşsizlik Maaşı Ne Kadar! İşsizlik Maaşı Rehberi: Kimler, Ne Kadar Alacak?

2026 İşsizlik Maaşı Ne Kadar​



2026 yılında işsizlik maaşı hesaplamaları, yeni asgari ücret olan 33.030,00 TL baz alınarak güncellendi. İşsizlik ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmuyor.

Son 4 Aylık Brüt Maaş Ortalaması Net Ödenecek Tutar (2026) Asgari Ücretli (33.030 TL) 13.111,72 TL 55.000 TL Brüt Maaş 21.833,02 TL 80.000 TL ve Üstü Brüt Maaş 26.223,44 TL (Üst Sınır)

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?



Ödenekten yararlanmak için sadece işsiz kalmak yetmiyor; İŞKUR'un belirlediği şu 4 temel şartı sağlamanız gerekiyor:

Kusursuz Ayrılma: Kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkarılmış olmalısınız (İstifa edenler kural olarak alamaz).

Son 120 Gün: Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün sigortalı olmalısınız.

Prim Şartı: Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminiz yatmış olmalı.

30 Gün Sınırı: İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a e-Devlet veya şahsen başvurmalısınız.

Kaç Ay Boyunca Ödeme Yapılır?



Ödeme süresi, sizin son 3 yıldaki çalışma performansınıza (prim gününüze) göre değişiyor:

600 gün primi olanlara: 180 gün (6 ay)

900 gün primi olanlara: 240 gün (8 ay)

1080 gün primi olanlara: 300 gün (10 ay)

Ödemeler Ne Zaman ve Nereye Yatıyor?



İşsizlik ödeneği başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve her ayın 5'inde hesaplara yatırılır. Ödemeler, İŞKUR'a bildirdiğiniz IBAN numarasına, IBAN tanımlı değilse en yakın PTT şubesine T.C. kimlik numaranız üzerinden gönderilir.

Dikkat: Bu Durumlarda Maaşınız Kesilebilir!

