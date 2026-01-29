Filistin’in edebi direnişi Konya’da kitapseverlerle buluşacak!

Konya, anlamlı bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Filistin'in onurlu direnişini edebiyatın penceresinden görmek ve bu hafızayı diri tutmak amacıyla düzenlenen programda, araştırmacı-yazar Peren Birsaygılı Mut Konyalı kitapseverlerle buluşacak.
Filistin Edebiyatı ve Direnişin Hafızası Konuşulacak
Filistin halkının maruz kaldığı işgal ve bu işgale karşı kalemle verilen mücadelenin ele alınacağı etkinlik, 31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Meram Belediyesi iştiraki olan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan konferans, saat 19.00'da başlayacak.
Program kapsamında, sanatın ve edebiyatın politik hafızayı kurma gücü, İsrail'in edebiyat üzerindeki ideolojik etkileri ve Filistin direniş edebiyatının sembol isimleri detaylı bir şekilde analiz edilecek.
Etkinlik Takvimi ve Yer Bilgisi
Peren Birsaygılı Mut'un konuşmacı olarak yer alacağı "Filistin Edebiyatı ve Siyonizme Karşı Direniş" konulu program, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
Peren Birsaygılı Mut Kimdir? Başarıları ve Ödülleri
Ortadoğu ve Filistin direniş edebiyatı üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalarla tanınan Peren Birsaygılı Mut, bu alandaki çalışmalarıyla pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. Yazarın kariyerindeki önemli köşe taşları şunlardır:
2022 Nizar Kabbani Nişanı: Suriye halkının davasına adil bakış açısı ve Suriye edebiyatına katkıları nedeniyle Global Justice Organization tarafından verilmiştir.
2023 TYB Özel Ödülü: Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Filistin edebiyatına yönelik çalışmaları için takdim edilmiştir.
2025 Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: 12. Necip Fazıl Ödülleri kapsamında, kültürel direniş odağındaki araştırmalarıyla bu önemli ödüle layık görülmüştür.
Direnişin Kitapları: Peren Birsaygılı Mut Eserleri
Yazarın özellikle Filistin ve İsrail'in zihin haritasını çözümleyen eserleri, bölgeyi anlamak isteyen okurlar için temel kaynak niteliğindedir. Öne çıkan kitaplarından bazıları şunlardır:
Zeytin Ağaçlarının Arasında: Filistin Direniş Edebiyatından Portreler.
Kalem ve Tüfek: 1936-1939 Büyük Filistin İsyanı'ndan portreler.
İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist edebiyatın yayınları ve söylemleri üzerine inceleme.
İzzeddin El Kassam: Suriye'den Filistin'e uzanan bir direniş öyküsü.
Züleyha eş Şihabi: Filistin kadın hareketinin doğuşu.
Hakikate kulak vermek ve Filistin'in kültürel direnişine tanıklık etmek isteyen tüm sanatseverler, 31 Ocak'ta Tantavi Kültür Merkezi'ne davetlidir.
