MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı KONTV canlı yayınında!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, KONTV Haber Müdürü İbrahim Arıcı'nın Türkiye gündemine ilişkin sorularına yanıt veriyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ANA AMACI İÇ KALEYİ GÜÇLÜ TUTMAK”

Terörle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Kalaycı, "Terörsüz Türkiye'nin ana amacı iç kalemizi güçlü tutmak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Terörle mücadelede savunma sanayiindeki gelişmelerle örgüt nefes alamaz hale geldi. Türkiye'de huzur sağlandı ancak bu, terörün tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Kandil'de, Irak'ta, Suriye'de ve Avrupa'da uzantıları bulunuyor” diye konuştu.

"AMAÇ TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK”

"Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl başladığını da anlatan Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında attığı adımların önemine dikkat çekti. Kalaycı, "Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış gününde DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında yapılan çağrılar, milli birlik ve beraberliğimiz için atılmış adımlardır. Bugün geldiğimiz noktada bu hamlenin ne kadar doğru olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle kaygı duyduğunu belirten Kalaycı, bu kaygıları gidermek amacıyla 81 ilde, 9 bölgede bilgilendirme toplantıları yaptıklarını söyledi. Kalaycı, "Asla bir teröriste taviz verilmedi. Amacımız, Türk ile Kürt kardeşliğini daha da güçlendirmektir” dedi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar nedeniyle birlik ve beraberliğin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Kalaycı, Suriye'de yaşanan gelişmelere de dikkat çekti.

Kalaycı, Kamışlı'da yaşanan bayrak provokasyonuna değinerek, "Burada DEM Parti'nin bir hatası oldu. Nusaybin'de toplantı yapıldı. Orada da Türk bayrağına yönelik yapılan alçakça provokasyon gerçekleşti. Ama buna karşı Nusaybin'deki halk her yeri Türk bayraklarıyla donattı. Kürtler bizim kardeşimizdir, Müslümandır. Nusaybin'de ortaya konan bu tablo, birlik ve beraberliğimizin güçlendiğini ve Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldığını gösterdi” şeklinde konuştu.