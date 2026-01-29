Konya Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü’nün acı günü

Tahsin Görgülü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Vefat haberinin ardından merhum Tahsin Görgülü'nün son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti.
Cenaze namazı, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Cuma namazına müteakip Selçuklu ilçesinde bulunan Parsana Caminde kılınacak.
Kılınacak namazın ardından merhumun cenazesi, Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.
Hasan Görgülü: "Ailemizin Dua Ağacı Ebedi Aleme İrtihal Etti"
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, babası için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Görgülü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Babamız... Ailemizin dua ağacı ebedi aleme irtihal etti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah."
Kaynak: Haber Merkezi