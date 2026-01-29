GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü’nün acı günü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü’nün acı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü’nün babası vefat etti. Acı haberi Hasan Görgülü sosyal medya hesabından paylaştı.
Konya'da geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Tahsin Görgülü'nün vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

Tahsin Görgülü'nün Cenaze Programı Belli Oldu

Vefat haberinin ardından merhum Tahsin Görgülü'nün son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti. 

Cenaze namazı, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Cuma namazına müteakip Selçuklu ilçesinde bulunan Parsana Caminde kılınacak.

Kılınacak namazın ardından merhumun cenazesi, Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.


Hasan Görgülü: "Ailemizin Dua Ağacı Ebedi Aleme İrtihal Etti"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, babası için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Görgülü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babamız... Ailemizin dua ağacı ebedi aleme irtihal etti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah."

Kaynak: Haber Merkezi

