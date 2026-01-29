MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı’dan Konya ESOB’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Muharrem Karabacak’ı ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların gündemini değerlendirdi.
Ziyarette, Konya'daki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, sektörel beklentiler ve ekonomik gelişmeler ele alındı.
Ayrıca, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücü ve teşvik ile destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmeler sırasında karşılıklı istişarelerde bulunularak, esnaf ve sanatkarın ihtiyaç duyduğu alanlardaki çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, esnaf ve sanatkarın ekonomik güçlenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
