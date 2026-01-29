MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, KONTV Haber Müdürü İbrahim Arıcı'nın Türkiye gündemine ilişkin sorularına yanıt verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ANA AMACI İÇ KALEYİ GÜÇLÜ TUTMAK”



Terörle mücadelenin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Kalaycı, "Terörsüz Türkiye'nin ana amacı iç kalemizi güçlü tutmak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Terörle mücadelede savunma sanayiindeki gelişmelerle örgüt nefes alamaz hale geldi. Türkiye'de huzur sağlandı ancak bu, terörün tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Kandil'de, Irak'ta, Suriye'de ve Avrupa'da uzantıları bulunuyor” diye konuştu.





"AMAÇ TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK”



"Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl başladığını da anlatan Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında attığı adımların önemine dikkat çekti. Kalaycı, "Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış gününde DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında yapılan çağrılar, milli birlik ve beraberliğimiz için atılmış adımlardır. Bugün geldiğimiz noktada bu hamlenin ne kadar doğru olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle kaygı duyduğunu belirten Kalaycı, bu kaygıları gidermek amacıyla 81 ilde, 9 bölgede bilgilendirme toplantıları yaptıklarını söyledi. Kalaycı, "Asla bir teröriste taviz verilmedi. Amacımız, Türk ile Kürt kardeşliğini daha da güçlendirmektir” dedi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar nedeniyle birlik ve beraberliğin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Kalaycı, Suriye'de yaşanan gelişmelere de dikkat çekti.

Kalaycı, Kamışlı'da yaşanan bayrak provokasyonuna değinerek, "Burada DEM Parti'nin bir hatası oldu. Nusaybin'de toplantı yapıldı. Orada da Türk bayrağına yönelik yapılan alçakça provokasyon gerçekleşti. Ama buna karşı Nusaybin'deki halk her yeri Türk bayraklarıyla donattı. Kürtler bizim kardeşimizdir, Müslümandır. Nusaybin'de ortaya konan bu tablo, birlik ve beraberliğimizin güçlendiğini ve Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldığını gösterdi” şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"



Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiğini belirten Kalaycı, DEM Parti içerisinde farklı görüşler bulunduğunu ancak sürecin dışında kalınmadığını ifade etti. Kalaycı, "DEM Parti bu süreçten çekilmiş değil, faaliyetlerine devam ediyor. Mecliste bu kapsamda bir komisyon kuruldu. Bu komisyondan ortak bir rapor çıkacak” dedi.

Hazırlanacak rapor için akademisyenlerin görevlendirildiğini belirten Kalaycı, "Ortaya çıkacak rapor doğrultusunda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler varsa bunlar da hayata geçirilecektir” ifadelerini kullandı.

"KURUCU ÖNDER SÖYLEMİ ÇARPITILDI”



Kamuoyunda tartışma yaratan "kurucu önder” ifadesine de açıklık getiren Kalaycı, söz konusu söylemin çarpıtıldığını belirtti. Kalaycı, "Genel Başkanımızın ‘kurucu önder' demesinin gerekçesi, PKK ve KCK'yı kuran kişinin Abdullah Öcalan olmasıdır. KCK'nın sözleşmesinde Öcalan, ‘kurucu önder' olarak tanımlanıyor. Bu ifade içeride bazı çevreler tarafından sabote edilmeye, saptırılmaya çalışıldı. Bu söylem, PKK'yı kuran kişi anlamında kullanılmıştır. Bu örgüt içerisinde en etkili ve sözü geçen aktör de Abdullah Öcalan olduğu için söylenmiştir.” ifadelerini kullandı.

"SDG MUTABAKATLARA UYMADI, SÜREÇ SONA YAKLAŞTI”



Öcalan'ın çağrısının örgütün tüm uzantılarını kapsadığını belirten Kalaycı, "Öcalan çağrısında örgütün bütün uzantılarıyla feshedilmesini istiyor. Avrupa'daki, Suriye'deki yapılanmalar da buna dahildir. SDG, 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle entegre olmayı öngören bir mutabakat imzaladı ancak kendi imzaladığı metne uymadı” diye konuştu.

Bu gelişmeler üzerine Suriye ordusunun harekete geçtiğini ifade eden Kalaycı, "SDG kontrol ettiği alanlarda zulme başladı. Bunun üzerine Suriye ordusu Fırat'ın batısında operasyonlara başladı. Ardından Eş-Şara tarafından 14 maddelik yeni bir mutabakat açıklandı. SDG lideri Abdi'nin de sürece dahil olacağı ifade edildi. Bu süreç sadece iki taraf arasında değil; ABD'nin, Barzani'nin de yer aldığı çok taraflı bir mutabakattır” dedi.

Suriye'de artık yeni bir devlet yapısının oluştuğunu vurgulayan Kalaycı, "Dünyanın tanıdığı bir Suriye devleti var. Bu mutabakatta Suriyeli olmayan teröristlerin ülkeyi terk etmesi, Avrupa'dan gelen teröristlerin gönderilmesi, yerel unsurların ise asayiş ve orduya entegre edilmesi öngörülüyor. Ancak SDG bu mutabakata da uymadı. 15 günlük ateşkes süresinde dahi ihlallerine devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN. TERÖR BİTTİ..."



Sürecin sonuna gelindiğini vurgulayan Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Netice itibarıyla bu iş bitecek. Buradan çok net söylüyorum; bütün milletimiz müsterih olsun. Terör bitti diyebiliriz. PKK bitti diyebiliriz.”