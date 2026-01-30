GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,55
EURO
51,91
STERLİN
60,00
GRAM
7.556,92
ÇEYREK
12.401,56
YARIM ALTIN
24.674,66
CUMHURİYET ALTINI
49.194,41
KONYA Haberleri

“Başka memlekette yaşayamam’’ dedirten olay Konya’da yaşandı!

“Başka memlekette yaşayamam’’ dedirten olay Konya’da yaşandı!

Konya'nın Çeltik ilçesinde yaşayan çiftçi Rüştü Ordu, kendisine ait Fiat marka traktörle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandığı iddiasıyla hakkında ceza ve icra takibi başlatıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Günler önce posta yoluyla gelen icra tebligatını alan Ordu, belirtilen güzergâhtan ne traktörle ne de binek araçla geçtiğini söyledi.

Yaşanan durumun tamamen bir hatadan kaynaklandığını ifade eden Ordu, kendisine yöneltilen suçlamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tebligatı aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Ordu, konuyla ilgili yetkililere başvurduğunu aktardı.

"BİNEK ARAÇLA BİLE GEÇMEDİM”

Mağduriyetini anlatan Rüştü Ordu, "O yoldan ve köprüden bırakın traktörle geçmeyi, normal binek arabayla bile geçmedim. Çok şaşkınım. Hiç aklıma gelmeyecek bir olay başıma geldi” dedi. Hatanın bir an önce düzeltilmesini beklediğini belirten Ordu, çevresindeki tanıdıklarının duruma esprili yaklaştığını da söyledi.

Ordu, "Takılıyorlar; ‘Yav abi traktörle ne işin var Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde' diyorlar” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Verilen sürenin dolmasını beklediğini ifade eden çiftçi, yetkililerden hatanın giderilmesini ve mağduriyetinin sonlandırılmasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER