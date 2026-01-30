“Başka memlekette yaşayamam’’ dedirten olay Konya’da yaşandı!

Konya'nın Çeltik ilçesinde yaşayan çiftçi Rüştü Ordu, kendisine ait Fiat marka traktörle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandığı iddiasıyla hakkında ceza ve icra takibi başlatıldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Günler önce posta yoluyla gelen icra tebligatını alan Ordu, belirtilen güzergâhtan ne traktörle ne de binek araçla geçtiğini söyledi.

Yaşanan durumun tamamen bir hatadan kaynaklandığını ifade eden Ordu, kendisine yöneltilen suçlamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tebligatı aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Ordu, konuyla ilgili yetkililere başvurduğunu aktardı.

"BİNEK ARAÇLA BİLE GEÇMEDİM”

Mağduriyetini anlatan Rüştü Ordu, "O yoldan ve köprüden bırakın traktörle geçmeyi, normal binek arabayla bile geçmedim. Çok şaşkınım. Hiç aklıma gelmeyecek bir olay başıma geldi” dedi. Hatanın bir an önce düzeltilmesini beklediğini belirten Ordu, çevresindeki tanıdıklarının duruma esprili yaklaştığını da söyledi.

Ordu, "Takılıyorlar; ‘Yav abi traktörle ne işin var Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde' diyorlar” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Verilen sürenin dolmasını beklediğini ifade eden çiftçi, yetkililerden hatanın giderilmesini ve mağduriyetinin sonlandırılmasını talep etti.

