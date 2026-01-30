GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Seydişehir’de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi

Seydişehir’de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi
Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Yapılan bakım ve düzenleme faaliyetleriyle öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesiyle hem topluma katkı sağlanması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

