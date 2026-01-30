GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’nın bu ilçesine 20 villa yapılacak! Herkes kullanabilecek

Türkiye'nin en önemli kaplıca bölgelerinden biri olan Konya'nın Ilgın ilçesine yeni bir yatırım yapılıyor. 

Apart villalar yapılacak!

Kaplıca bölgesinde Sahibata Vakıf Hamamı'nın yanına yapılacak villalar için 5 bin 250 metrekare peyzaj ve 2 bin 100 metrekare inşaat alanı ayrıldı. 20 Apart villayı kapsayan projenin duyurusunu Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil yaptı. 

Kaplıca turizmine katkı!

20 Apart villa için ihale tarihi de belli oldu. 24 Şubat Salı günü saat 10.00'da başlayacak ihale ile yapım işi için ilk adım atılmış olacak. Yeni villalar, kaplıcalar için Ilgın ilçesine gelen misafirlere konforlu bir konaklama imkanı sunacak.

İlk Türk hamamı! 

Romalılar döneminden bu yana Ilgın kaplıcalar diyarı olarak anılıyor. Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat harap olan Bizans hamamları yerine 1236 yılında ilk Türk hamamını Ilgın'da yaptırdı. Ilgın kaplıcaları o gün bu gündür şifa dağıtmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi kaplıca sularından birine sahip olan Ilgın, termal turizmden daha çok pay almak için yeni yatırımlarla donatılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

