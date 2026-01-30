Konya’da cinayet işleyen şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi Şanlıurfa’da yakalandı. İşte detaylar..
Edinilen bilgiye göre Cihanbeyli ilçesinde 26 Ocak günü saat 01.15 sıralarında iki şahıs arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
JASAT'TAN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Olayın ardından şüpheli şahsın, suç aletiyle birlikte olay yerinden ayrılarak Ankara'nın Haymana ilçesine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Dedektifleri (JASAT) görevlendirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, firari şüphelinin ailesi ve yakın çevresine ait toplam 11 adreste eş zamanlı adli arama faaliyeti gerçekleştirildi.
FİRARİ ŞÜPHELİ VİRANŞEHİR'DE YAKALANDI
Şüphelinin yakalanmasına yönelik sürdürülen takip sonucu, 29 Ocak 2026 tarihinde firari şahsın Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak icra edilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kasten öldürme olayını azmettirdiği tespit edilen 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, suçluyu kayırma suçunu işlediği belirlenen 2 şahıs da gözaltına alındı.
