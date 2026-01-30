GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
Konya’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemesine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ekipler, yaklaşan ramazan ayı öncesi, talebin arttığı çeşitli ürünlere yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir markette yapılan denetimlerin ardından gazetecilere, her gün sahada olduklarını ancak ramazan öncesi denetimleri daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşın mağdur olmaması adına çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Çağlayan, "Marketlerdeki ürünlerin birim fiyatları, son fiyat değişikliği tarihi, kasa ve reyonda fiyat farkları gibi değişkenlikleri göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Geçen yıl da denetimleri yoğun şekilde yaptıklarını aktaran Çağlayan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin firma denetlendi ve 8 milyon liranın üzerinde cezai işlem uyguladık. Haksız fiyat artışıyla ilgili yaklaşık 600 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Bugün bakanlığımızın üzerinde yoğun şekilde çalıştığı yönetmelik de yürürlüğe girdi. Bundan sonra restoranlarda herhangi bir servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve istenmeden masaya gönderilen ürünlerle ilgili fiyat talep edemeyecekler. Buna benzer durumlarda tüketici, gittiği restoran veya kafelerden fiş alarak kurumumuza müracaat edebilir."

Kaynak: AA

