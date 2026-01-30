Konyaspor İstanbul semalarında! İşte muhtemel 11’ler

Konyaspor, Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ın konuğu olacak. 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Haftaya 19 puanla 13. sırada giren yeşil-beyazlılar, 33 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu maçı Batuhan Kolak yönetecek

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlenecek. Muhammet Ali Metoğlu ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Tek eksik Konyaspor'da

Zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik konuk Konyaspor'da bulunuyor. Anadolu Kartalı'nda orta saha oyuncusu Jinho Jo, kart cezasından dolayı bu maçta görev alamayacak. Deniz Türüç, Guilherme Sitya ve Morten Bjorlo ise kart sınırında yer alan isimleri oluşturdu. Öte yandan Beşiktaş'ta ise Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure de kart sınırında yer alan oyuncular oldu.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Teknik direktör Sergen Yalçın nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Beşiktaş'ın; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin kalesinde Ersin Destanoğlu (30), savunma 4'lüsünde Taylan Bulut (22), Tiago Djalo (35), Emirhan Topçu (53) ve Rıdvan Yılmaz (33), tekli ön liberoda Kartal Yılmaz (17)i 4'lü orta alanda Milot Rashica (7), Vaclav Cerny (18), Orkun Kökçü (10) ve Jota Silva (26), tekli ileri uçta ise El Bilal Toure'nin (19) forma giymesi bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Beşiktaş maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Bahadır Han Güngördü (13), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), 2'li ön liberoda Marko Jevtovic (16) ve Berkan Kutlu (18), 3'lü orta alanda Deniz Türüç (9), Morten Bjorlo (42) ve Sander Svendsen (32) ileri uçta ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)