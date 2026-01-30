Konya-Afyon yolunda tır ve kamyon çarpıştı

Konya'nın Akşehir ilçesinde D-300 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir çekicinin kamyona arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, Konya–Afyonkarahisar yolu Ulupınar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
ÇEKİCİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, Konya yönünden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Murat A. (42) idaresindeki 42 AID 398 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Tuncay Ü. (47) yönetimindeki 42 ALJ 213 plakalı kamyona arkadan çarptı.
YARALI SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Murat A. ve Tuncay Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”