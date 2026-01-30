Haraç çetesine darbe: Lastikçiyi kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir oto lastikçiden haraç isteyen ve olumsuz yanıt almaları üzerine iş yerini kurşunladığı öğrenilen haraç çetesi, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Olay, 25 Ocak günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto lastik işletmesine ulaşan şahıslar iş yeri sahibinden haraç istedi, işletme sahibinin reddetmesi üzerine şüpheliler, gece saatlerinde iş yerine gelerek silahla ateş açtı.
Şahısların işyerine motosikletle geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saatler süren güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan analizler sonucunda şüphelilerin plakasız ve çalıntı bir motosikletle olay yerine geldikleri tespit edildi.
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyesi olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”