GÜNCEL Haberleri

2 ilde motosiklet elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

2 ilde motosiklet elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Çanakkale ve Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

