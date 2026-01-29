GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Kocaeli’de TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yönlendirildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan TÜPRAŞ İzmit rafinersiinde bulunan benzin tankında büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

Olayda ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. 

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. 



TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.

Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi

