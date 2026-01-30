GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Buzağıya otomobilin bagajında serum tedavisi

- Güncelleme Tarihi:

Buzağıya otomobilin bagajında serum tedavisi
Ardahan’ın Posof ilçesinde rahatsızlanınca sahibi tarafından veterinere getirilen 5 günlük buzağıya otomobilin bagajında serum tedavisi uygulandı. Serumun ardından ayağa kalkan buzağı, sahibini sevindirdi.

Posof'a bağlı Türkgözü köyünde yaşayan Savaş Atalay, 5 günlük buzağısı annesini emmeyi kesince otomobilinin bagajına koyarak ilçe merkezindeki veterinere götürdü. Veterinerin otomobilin bagajında müdahale ettiği buzağıya serum takıldı. Serum tedavisinin ardından buzağı ayağa kalktı.

Tedavi sonrası Savaş Atalay, "Buzağı hastalanınca mecburen arabayla veterinere getirdim. Ne sıkıntısı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yemeden içmeden kesilmişti. Veteriner serum taktı, iyi gelmiş gibi görünüyor. Geçen yaz bölgemizde etkili olan şap hastalığının kalıntıları nedeniyle ya ineklerin memeleri kör oldu ya da buzağılar hastalıklı doğuyor. İnşallah buzağımız iyileşir” dedi. 

Kaynak: DHA

