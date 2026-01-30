Konya’da 2026 yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı İlk Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı birinci toplantısı Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali İbrahim Akın: "İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, sadece kurumlarımız arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlamaktan öte, Konya'mızın ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atmak, sorunlarımıza çözüm üretmek ve hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir şehir inşa etmek için bir fırsattır. Hepimizin ortak amacı, şehrimizin büyümesi, halkımızın refahı ve yaşam kalitesinin artmasıdır. Bu doğrultuda, her bir kurumumuzun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Toplantımızın Konya'mız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımlarınız ve katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, özverili çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Sunumlarla devam eden toplantıda, 2025 yılında tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasındaki projeler ile 2026 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Koordinasyonu gerektiren konularda talep ve isteklerin alınması ve görüş alışverişinde bulunulması ile toplantı sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi