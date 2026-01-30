Konya’da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi! Görenin içi acıdı

Adakale Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Görenlerin içi acıdı!
Tırda yüklü büyükbaş hayvanlardan bazılarının telef olduğu bildirildi. Yan yatan tırda üst üste yığılan hayvanların görüntüsü ve sesleri vatandaşların içini burktu.
Kazaya ait görüntüler paylaşıldı!
Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen ve sürücüye yardım eden vatandaşlar telef olan büyükbaş hayvanları görünce büyük üzüntü yaşadı. Kaza yerinde cep telefonları ile kaydedilen görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
KD
karlı dağlar
4 saat önce
Admin müzik çok duygusaldı neredeyse akram-bam kaza yapmış gibi üzüldüm.
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”