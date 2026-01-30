GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi

Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde “servis ücreti“, “masa ücreti“ ve “kuver“ adı altında zorunlu ek ücret alınmasını yasakladı. Yeni düzenlemeyle tüketiciler sadece sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyecek.

Ticaret Bakanlığı, hizmet sunucu kuruluşlar ile tüketiciler arasında yaşanan ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hazırladığı "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zorunlu ek ücretler tarih oldu

Yapılan düzenleme öncesinde işletmeler; servis ücreti ve benzeri maliyetleri, menü ve fiyat listelerinde açıkça belirtmek kaydıyla tüketicilerden talep edebiliyordu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte bu uygulama tamamen kaldırıldı.

Bundan böyle restoran, lokanta, kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler; menülerinde veya fiyat listelerinde "servis ücreti", "kuver ücreti", "masa ücreti" ya da herhangi bir isim altında ilave ücret alınacağına dair ifadelere yer veremeyecek.

Sadece sipariş edilen ürün ödenecek

Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve "aperatif" olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Bahşişte "gönüllülük" esası

Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı. Bu sayede, işletmeler arasındaki rekabetin daha şeffaf bir zemine oturtulması hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliği ile tarife ve fiyat listelerinde yalnızca tüketicilerin talep edebileceği ürünlerin net fiyatlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Bu adımın, tüketicilerin işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapabilmesini sağlaması ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretimin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

