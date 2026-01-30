Konya’da acı olay! Babasını döverken video çekip paylaştı
İddialara göre Yakup Ü. evde babasını döverken çektiği videoyu amcasına gönderdi.
Yaklaşık 1 buçuk dakika boyunca babası Selahattin Ü.'yü döven ve küfürler yağdıran Yakup Ü., amcasını da tehdit ederek babasının Konya'dan götürmesini istedi.
Video sosyal medyada paylaşıldı!
Yakup Ü.'nün babasını dövdüğü video sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Konya Emniyeti de devreye girdi. Videodaki anne-oğul gözaltına alındı.
Bu olay neden yaşandı?
Oğlu tarafından darp edilen Selahattin Ü'nün yüzde 53 engelli raporu var. Fiziksel ya da zihinsel bir problemi olmadığı, ciğerlerindeki hasar nedeniyle raporlu olduğu öğrenilen Selahattin Ü'nün eve sürekli alkollü gelerek eşine şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Yani evde yaşanan şiddet olayı yine şiddetle çözülmeye çalışılıyor.
Babasını döven oğul tutuklandı!
Annesi ile birlikte gözaltına alındığı öğrenilen Yakup Ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
