KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 30 Ocak 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 30 Ocak 2026 Cuma
16Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Ocak 2026 Cuma günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

İRFAN PEKTAŞ

ILGIN
05-12-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET EMİN TEKE

KUŞCA
28-03-1949

ELMACI MEZARLIĞI

MEHMET AYHAN BÜYÜKIŞIKGİL

MARDİN
17-11-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

TAHSİN GÖRGÜLÜ

GÖLYAZI
03-05-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET BULUT

KECİMEN
28-02-1954

MUSALLA MEZARLIĞI

SEYİT KAHRAMAN

KALE
01-01-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZEKİYE ACAR

YAĞLICA
05-03-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

VASFİ BAL

KALECİK
01-01-1936

YAZIR MEZARLIĞI

HAMDİYE GÜNEŞ

KONYA
17-10-1946

YAZIR MEZARLIĞI

DANIELA SERBAN

ROMANYA
11-11-1973

ANASULTAN MEZARLIĞI

FUTEYİM EL HACİ

HALEP
15-05-1947

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

FETHİYE GÖRGÜLÜLER

KONYA
13-08-1939

YEDİLER MEZARLIĞI

FATMA SELEN

TEPEKÖY
01-01-1942

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH CANAVAR

AKKİSE
08-07-1957

YAZIR MEZARLIĞI

BAHTİYAR AKCEYLAN

AKVİRAN
15-01-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE TURAN

KONYA
01-01-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

