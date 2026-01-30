Konya’da bugün vefat edenler 30 Ocak 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
İRFAN PEKTAŞ
|
ILGIN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET EMİN TEKE
|
KUŞCA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
MEHMET AYHAN BÜYÜKIŞIKGİL
|
MARDİN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
TAHSİN GÖRGÜLÜ
|
GÖLYAZI
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET BULUT
|
KECİMEN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SEYİT KAHRAMAN
|
KALE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ZEKİYE ACAR
|
YAĞLICA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
VASFİ BAL
|
KALECİK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAMDİYE GÜNEŞ
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
DANIELA SERBAN
|
ROMANYA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
FUTEYİM EL HACİ
|
HALEP
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
FETHİYE GÖRGÜLÜLER
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
FATMA SELEN
|
TEPEKÖY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ABDULLAH CANAVAR
|
AKKİSE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BAHTİYAR AKCEYLAN
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
EMİNE TURAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi