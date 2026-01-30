Konyaspor otobüsü İstanbul’da kaza yaptı! Kamyona çarptı

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Konyaspor U19 takımını taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı.
Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.
KAMYONA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.
2 FUTBOLCU YARALANDI
Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2 OTOBÜSLE GİTMİŞLERDİ
Alınan bilgiye göre TÜMOSAN Konyaspor kafilesinin İstanbul'a 2 otobüsle gittiği ve kaza yapan otobüsün 2. otobüs olduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.
"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi