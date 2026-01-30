GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,55
EURO
51,91
STERLİN
60,00
GRAM
7.556,92
ÇEYREK
12.401,56
YARIM ALTIN
24.674,66
CUMHURİYET ALTINI
49.194,41
SPOR Haberleri

Konyaspor otobüsü İstanbul’da kaza yaptı! Kamyona çarptı

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor otobüsü İstanbul’da kaza yaptı! Kamyona çarptı

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Konyaspor U19 takımını taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı.

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

2 FUTBOLCU YARALANDI 

Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 OTOBÜSLE GİTMİŞLERDİ

Alınan bilgiye göre TÜMOSAN Konyaspor kafilesinin İstanbul'a 2 otobüsle gittiği ve kaza yapan otobüsün 2. otobüs olduğu öğrenildi.

Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER