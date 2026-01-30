Hakem karnesi nasıl? Konyaspor 1’de 1 yaptı

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak kritik maçın hakemi olan Batuhan Kolak'ın karnesi merak konusu oldu. 29 yaşındaki hakem bu sezon Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Peki, Antalyalı hakemin takımlar üzerindeki grafiği nasıl?

Konyaspor, 1'de 1 yaptı

Konyaspor, Antalya bölgesi hakemi olan Batuhan Kolak ile 1 maçta buluştu. Anadolu Kartalı, içinde bulunduğumuz sezonun açılış haftasında deplasmanda oynanan ve 4-1'lik skorla kazanılan Eyüpspor maçında Kolak ile birlikteydi. Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmada 1 kez sarı kartla cezalandırılmıştı.

Beşiktaş ilk maçında

Konyaspor'un rakibi olan Beşiktaş, Antalya bölgesi hakemiyle ilk maçına çıkacak. Süper Lig'in yeni hakemlerinden olan Kolak, bu maçla birlikte ilk kez bir Beşiktaş maçında orta hakem olarak görev alacak.

(Hasan Yıldırım)