Konyaspor ve Beşiktaş ezeli rekabette! İstanbul’da 25. randevu

Konyaspor ve Beşiktaş, Süper Lig nezdinde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 49 maçın 7'ini Konyaspor kazanırken, 28 maçta ise gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Arda kalan 14 müsabakada ise eşitlik bozulmamıştı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 44 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise buna 94 golle yanıt vermişti.

İstanbul'da 25. randevu

Konyaspor İstanbul'da Beşiktaş'a 24 kez konuk oldu. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalardan 2'sini kazanırken, 18'inde ise rakibine mağlup oldu. Arda kalan 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Yeşil-beyazlılar İstanbul'da 16 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında ise 57 gol gördü. (Hasan Yıldırım)