Fatih Ürek Öldü Mü? Menejeri Doğruladı!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yaklaşık 3,5 aydır (107 gün) süren yoğun bakım sürecinin ardından bugün hayata gözlerini yumdu. 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana tedavisi süren Ürek'in acı haberini menajeri ve yakın çevresi doğruladı.
Menajeri ve Yakınlarından Ardı Ardına Açıklamalar
Günün erken saatlerinde menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun kritik olduğunu ve hekimlerin yakın takibinde tedavinin sürdüğünü belirtmişti. Ancak akşam saatlerine doğru gelen bilgiler, yakınlarını üzen kaybı kesinleştirdi. Fatih Ürek 59 yaşında aramızdan ayrıldı.
Müge Dağıstanlı: "Nurlar İçinde Uyu Fatih"
Vefat haberinin ardından sanat camiası sosyal medyada taziye mesajları yayınlamaya başladı. Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı, paylaştığı duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Nurlar ve huzur içinde uyu Fatih… Seni çok ama çok özleyeceğiz…"
