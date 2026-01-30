GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya’nın tanınmış iş insanlarından Halil İbrahim Sayar hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın tanınmış iş insanlarından Halil İbrahim Sayar hayatını kaybetti
Uzun yıllar boyunca Konya’da iş dünyası ve sivil toplum alanlarında aktif rol üstlenen Halil İbrahim Sayar, 106 yaşında hayatını kaybetti.

Konya'nın köklü iş insanlarından Halil İbrahim Sayar, 106 yaşında hayatını kaybetti.



Çalışma Azmi ve Üretkenliğiyle Takdir Topladı

Uzun yıllar boyunca Konya'da iş dünyası ve sivil toplum alanlarında aktif rol üstlenen Halil İbrahim Sayar, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve üretkenliğiyle takdir topluyordu.



Hayır Faaliyetleriyle Tanınıyordu

Özellikle hayır faaliyetleriyle tanınan Sayar, birçok sosyal projeye destek vererek toplumun farklı kesimlerine dokunmayı başardı.



İş Dünyası ve Sivil Toplumda Derin Üzüntü

Halil İbrahim Sayar'ın vefatı, Konya iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

