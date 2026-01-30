GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Bakan Yerlikaya’dan Konyaspor camiasına geçmiş olsun mesajı

- Güncelleme Tarihi:

Bakan Yerlikaya’dan Konyaspor camiasına geçmiş olsun mesajı
İstanbul’da seyir halindeki Konyaspor U19 takımı otobüsü, trafik kazası geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da Konyaspor camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletti.

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Konyaspor U19 takımını taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı.

Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

2 FUTBOLCU YARALANDI 

Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 OTOBÜSLE GİTMİŞLERDİ

Alınan bilgiye göre TÜMOSAN Konyaspor kafilesinin İstanbul'a 2 otobüsle gittiği ve kaza yapan otobüsün 2. otobüs olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Konyaspor U19 takımı futbolcuları için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trafik kazasında yaralanan Konyaspor U19 futbolcularımıza ve şoförlerimize, Konyaspor camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm sporcularımızı ve vatandaşlarımızı her türlü kazadan muhafaza eylesin.”

 

Kaynak: Haber Merkezi

