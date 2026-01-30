Bakan Yerlikaya’dan Konyaspor camiasına geçmiş olsun mesajı

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelen Konyaspor U19 takımını taşıyan otobüs trafik kazasına karıştı.
Kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.
KAMYONA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.
2 FUTBOLCU YARALANDI
Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2 OTOBÜSLE GİTMİŞLERDİ
Alınan bilgiye göre TÜMOSAN Konyaspor kafilesinin İstanbul'a 2 otobüsle gittiği ve kaza yapan otobüsün 2. otobüs olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Konyaspor U19 takımı futbolcuları için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Trafik kazasında yaralanan Konyaspor U19 futbolcularımıza ve şoförlerimize, Konyaspor camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm sporcularımızı ve vatandaşlarımızı her türlü kazadan muhafaza eylesin.”
Kaynak: Haber Merkezi