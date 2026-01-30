GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,61
EURO
51,71
STERLİN
59,77
GRAM
7.260,71
ÇEYREK
11.925,15
YARIM ALTIN
23.724,75
CUMHURİYET ALTINI
47.300,39
YAŞAM Haberleri

Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal hayatı ve biyografisi!

Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal hayatı ve biyografisi!

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Türk program sunucusu ve oyuncudur. Tiyatro kökenli bir sanatçı olmasının yanı sıra dizi, sinema ve sunuculuk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Kariyer Hayatı ve Öne Çıkan Rolleri

Zuhal Topal'ın kariyerinde dönüm noktası olan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan projeler şunlardır:

Sihirli Annem: "Suzan" karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Selena: "Fitnat Korkmaz" adındaki kötü bir okul müdiresini canlandırmıştır.

Geniş Aile: Dizide "Şukufe" rolüyle yer almıştır.

Avrupa Avrupa: TRT'de yayınlanan bu dizideki "Nermin" rolüyle 2013 yılında Antalya TV Ödülleri'nde "En İyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Yarışma Başarısı: Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile birlikte birinci olmuştur.

Sunuculuk: Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla uzun süre ekranlarda evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.

Özel Hayatı ve Yaşı

Yaşı: 23 Eylül 1976 doğumlu olan sanatçı, günümüz (Ocak 2026) itibarıyla 49 yaşındadır.

Ailesi: Müzisyen ve şarkıcı Korhan Saygıner ile evlidir.

Çocuğu: Bu evlilikten, adı "hurma ağacı" anlamına gelen Lina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Rol Aldığı Bazı Önemli Diziler

Zuhal Topal, kariyeri boyunca birçok farklı yapımda rol almıştır:

Avrupa Avrupa (2011-2013)

Geniş Aile (2009-2011)

Papatyam (2009)

Selena (2006)

Sihirli Annem (2003)

Ruhsar (1997)

Çiçek Taksi (1995)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER