Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal hayatı ve biyografisi!

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Türk program sunucusu ve oyuncudur. Tiyatro kökenli bir sanatçı olmasının yanı sıra dizi, sinema ve sunuculuk alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.
Kariyer Hayatı ve Öne Çıkan Rolleri
Zuhal Topal'ın kariyerinde dönüm noktası olan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan projeler şunlardır:
Sihirli Annem: "Suzan" karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır.
Selena: "Fitnat Korkmaz" adındaki kötü bir okul müdiresini canlandırmıştır.
Geniş Aile: Dizide "Şukufe" rolüyle yer almıştır.
Avrupa Avrupa: TRT'de yayınlanan bu dizideki "Nermin" rolüyle 2013 yılında Antalya TV Ödülleri'nde "En İyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.
Yarışma Başarısı: Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile birlikte birinci olmuştur.
Sunuculuk: Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla uzun süre ekranlarda evlilik programı sunuculuğu yapmıştır.
Özel Hayatı ve Yaşı
Yaşı: 23 Eylül 1976 doğumlu olan sanatçı, günümüz (Ocak 2026) itibarıyla 49 yaşındadır.
Ailesi: Müzisyen ve şarkıcı Korhan Saygıner ile evlidir.
Çocuğu: Bu evlilikten, adı "hurma ağacı" anlamına gelen Lina isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.
Rol Aldığı Bazı Önemli Diziler
Zuhal Topal, kariyeri boyunca birçok farklı yapımda rol almıştır:
Avrupa Avrupa (2011-2013)
Geniş Aile (2009-2011)
Papatyam (2009)
Selena (2006)
Sihirli Annem (2003)
Ruhsar (1997)
Çiçek Taksi (1995)
