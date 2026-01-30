Karapınar Ziraat Odası’ndan devlet hastanesine EKG cihazı bağışı
Karapınar Ziraat Odası, Karapınar Devlet Hastanesi’nde önemli bir eksikliği gidererek 2 adet EKG cihazını hastaneye bağışladı. Bağışlanan cihazlar için hastanede teslim töreni düzenlendi.
Karapınar Ziraat Odası, Karapınar Devlet Hastanesi'ne 2 adet EKG cihazı bağışladı.
Düzenlenen törene Karapınar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Üner, yönetim kurulu üyeleri Osman Eciroğlu ve Mustafa Akkaya, Genel Sekreter Nadi Özdil ile Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Oğuzhan Pekince katıldı.
Teslim töreninde konuşan Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, sağlık alanında yapılan her katkının toplumun tamamına hizmet ettiğini belirterek, "Hastanemizin ihtiyaç duyduğu EKG cihazlarını temin ederek vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Başhekim Uzm. Dr. Oğuzhan Pekince ise yapılan bağıştan dolayı Karapınar Ziraat Odası yönetimine teşekkür ederek, cihazların hasta tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.
Bağışlanan EKG cihazlarının kısa süre içerisinde aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
