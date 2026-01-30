KİT’lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 268 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 96 bin 115'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 154'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.
Çalışanların 4 bin 250'si memur, 44 bin 111'i sözleşmeli, 38 bin 368'i kapsam içi işçi, 3 bin 626'sı kapsam dışı işçi, 5 bin 913'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.
Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”