Konyaspor’dan bir transfer daha: İmzalar atıldı!

Konyaspor, Burkina Fasolu Adamo Nagalo’yu kadrosuna kattı. 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan genç oyuncu, yeşil-beyazlı formayı giyecek.
Ara transfer döneminde vites yükselten Konyaspor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Hollanda'nın dev ekibi PSV'de forma giyen Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.
İlk Sınav Beşiktaş Karşısında
Konya'ya gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Burkina Fasolu savunmacı, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından takım çalışmalarına başladı. Nagalo'nun, yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Genç futbolcu, Konyaspor formasıyla ilk maçına siyah-beyazlılar karşısında çıkacak.
Konyaspor'dan açıklama
Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Konyaspor'umuz, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerine Right to Dream Akademi'de başlayan Nagalo; Danimarka'da Nordsjaelland, Hollanda'da ise PSV formalarını giymiştir. Burkina Faso Milli Takımı'nda 20 kez görev alan Nagalo, takımımızda 39 numaralı formayı giyecektir. Adamo Nagalo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.”
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”