Konyaspor’dan bir transfer daha: İmzalar atıldı!

Konyaspor, Burkina Fasolu Adamo Nagalo’yu kadrosuna kattı. 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan genç oyuncu, yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Ara transfer döneminde vites yükselten Konyaspor, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Hollanda'nın dev ekibi PSV'de forma giyen Adamo Nagalo ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.



İlk Sınav Beşiktaş Karşısında



Konya'ya gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Burkina Fasolu savunmacı, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından takım çalışmalarına başladı. Nagalo'nun, yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Genç futbolcu, Konyaspor formasıyla ilk maçına siyah-beyazlılar karşısında çıkacak.

Konyaspor'dan açıklama



Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Konyaspor'umuz, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo ile 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerine Right to Dream Akademi'de başlayan Nagalo; Danimarka'da Nordsjaelland, Hollanda'da ise PSV formalarını giymiştir. Burkina Faso Milli Takımı'nda 20 kez görev alan Nagalo, takımımızda 39 numaralı formayı giyecektir. Adamo Nagalo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi