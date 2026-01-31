GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,66
STERLİN
59,72
GRAM
7.409,83
ÇEYREK
12.169,95
YARIM ALTIN
24.212,86
CUMHURİYET ALTINI
48.273,63
KONYA Haberleri

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü değişti: Resmi Gazete’de yayımlandı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü değişti: Resmi Gazete’de yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alındı. Yerine Arif Topal atandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde alınan yeni kararlar doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğünde değişimi gerçekleşti. 30 Ocak 2026 tarihli ve 2026/36 sayılı karar ile Konya İl Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.

Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli Görevden Alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Abdullah Neşeli görevinden alındı.

Konya'nın Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Oldu

Abdullah Neşeli'den boşalan koltuğa, Yozgat İl Müdürü olarak görev yapan Arif Topal atandı. Arif Topal, bundan sonraki süreçte Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER