Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü değişti: Resmi Gazete’de yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde alınan yeni kararlar doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğünde değişimi gerçekleşti. 30 Ocak 2026 tarihli ve 2026/36 sayılı karar ile Konya İl Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.
Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli Görevden Alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Abdullah Neşeli görevinden alındı.
Konya'nın Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal Oldu
Abdullah Neşeli'den boşalan koltuğa, Yozgat İl Müdürü olarak görev yapan Arif Topal atandı. Arif Topal, bundan sonraki süreçte Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi