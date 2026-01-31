GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sosyal medya ünlüsü Mika Raun tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Sosyal medya ünlüsü Mika Raun tutuklandı
Sosyal medya ünlüsü Mika Raun, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, tutuklandı. Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucu satın almakla suçlanıyor. Dün gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü, geceyi emniyette geçirdi.

Buradaki işlemleri tamamlanan Mika Raun, savcılığa çıkarıldı. Savcıya ifade veren Mika Raun Can'ın tutuklanması istendi.

Mahkeme, Mika Raun'un uyuşturucu kullanımın kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

ÜMİT KARAN İFADE VERECEK

Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme" suçundan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karan'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın ilerleyen günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'na göre Karan'ın uyuşturucu testi, hem kanda hem idrarda yapılan incelemelerde pozitif çıktı.

MERVE TAŞKIN'A YAKALAMA KARARI

Aynı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, geçen günlerde Türkiye'de kalmanın kendisi için sürdürülemez bir hale geldiğini iddia edip yurt dışına çıktığına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. 

