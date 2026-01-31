Murat Kurum’dan Özgür Özel’e: 455 bin konutun maketini yapamazlar

Samsun’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Lideri Özgür Özel’e deprem konutları üzerinden yüklendi. Kurum, “455 bin konut Özgür Bey’in hayalinin bile yetmeyeceği bir proje“ ifadelerini kullandı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını büyük ölçüde sardı. Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

SAMSUN'DA KONUŞTU

Bakan Murat Kurum, Samsun'da "Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Samsun'daki yatırımlar hakkında bilgi vererek, bugüne kadar Samsun'da TOKİ eliyle yaklaşık 66 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Murat Kurum, "15 binden fazla konutu şehrimize kazandırdık. Devasa bir alanda 3 millet bahçesiyle şehrimize yeni yaşam alanları açtık. İnşallah Bafra Millet Bahçemizi de çok kısa süre sonra hizmete alacağız. Ama tabii durmuyoruz. 81 ilimizde olduğu gibi sizleri de heyecanlandıran Yüzyılın Konut Projesi ile şehrimize kazandıracağımız 6 bin 397 konutumuzun kuralarını bugün çekiyoruz. Konutlarımızı şehrimizin tüm ilçelerini kapsayan adil ve dengeli bir planlamayla inşa edileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Yani biz, Samsun'da sadece belli bir noktaya değil; merkezinden en uç ilçesine kadar herkes için konut üretiyoruz. Üstelik yalnızca konut da yetinmiyoruz. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, komşuluğu yaşatan, dayanışmayı güçlendiren 500 mahalle konağıyla sosyal hayatı da yeniden inşa ediyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimiz doğrultusunda, Allah'ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz" dedi.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARDIK"

Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

Bu salonu dolduran coşku, gözlerinizdeki umut, yüreklerinizdeki sevinç; bizlere şunu açıkça gösteriyor. Milletimiz inandığında, devletine güvendiğinde, hiçbir hedef ulaşılmaz değildir. Burada yaşadığımız bu an, yalnızca bir kura çekiminin heyecanı değil; yılların emeğine, sabrına ve kararlılığına hep birlikte şahitlik ettiğimiz tarihi bir buluşmadır. Çünkü Türkiye, yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülkedir. Son yıllara ülkemiz sellerden, yangınlara, salgınlardan, depremlere kadar birçok afetle sınandı. Ama hamdolsun hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçen deprem afeti ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acı ile sarsıldı. 14 milyon insanımız doğrudan 86 insanımız dolaylı olarak bu afetten etkilendi. Açıkçası dünya ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Milletçe derin yaralar aldık ama asla karamsarlığa kapılmadık, asla ümitsizliğe düşmedik, milletimizle omuz vererek 'Asrın Dayanışması' ile yaralarımızı birlikte sardık.

"BAKLAVA KUTULARINI SİZ İYİ BİLİRSİNİZ"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine cevap veren Bakan Kurum, "Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Baklava kutularını da siz iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e tepkilerini sürdüren Kurum, deprem konutlarından örnekler vererek, "455 bin konut Özgür Bey'in hayalinin bile yetmeyeceği bir proje" dedi.

"KİM KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ DEMİŞ DE ENGEL OLMUŞUZ"

Murat Kurum, Özgür Özel'e tepkisinde şunları kaydetti:

"AK Parti, 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; söz verip unutanların değil, söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır. Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu: Laf üretti, algı üretti, engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karaladı. ve o muhalefet deprem bölgesine bir çivi çakmadığı yetmiyormuş gibi, şimdi 200 bin işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor. Özgür Özel'e buradan açıkça soruyorum; kentsel dönüşüme kim karşı çıkıyor? Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek siyaset uğruna milletimizin can güvenliğini kim hiçe sayıyor? Hatay'da, İstanbul'da, Esenler'de, Beykoz'da kentsel dönüşümü engellemeye çalışan sizler değil misiniz? Belediye başkanlarına bir sor bakalım, hangisi kentsel dönüşüm yapacağız demiş de engel olmuşuz? Bir tane söyle ya!

"BU SULAR SENİN SULARIN DEĞİL"

Sadece çarpıtıyor. Deprem bölgesine gelince 455 bin konut, Özgür Bey'in hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje. Onun için sanıyordu ki, 11 ilimizdeki konutlar hiç bitmeyecek. Vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince panikledi. Ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de akılalmaz laflarla milletimizin aklını karıştırmaya çalışıyor, boş senet imzalatıyorlar diyerek vatandaşımızı huzursuz ediyor. Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Siz baklava kutularını da iyi bilirsiniz. Milletimiz de bizi İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Manavgat'taki hizmetlerimizden iyi bilir. Biz milletimizin hayrına olmayan hiç bir işi yapmayız. Biz insanımızı mağdur etmeyiz. Bu 11 ilimizde de böyle olacak. Evlerimiz vatandaşımızı zorlamadan uygun koşullarla, faizsiz, sabit fiyatla sunulacak. Sana tavsiyem. Bu konulara girme. Bu sular senin suların değil, bu saha senin sahan değil, proje işleri senin işin değil. Anlayana bir cümle yeter, anlamayana bin kelime yetmez, derler."

Programa; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

