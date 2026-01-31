GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sanayi sitesinde çıkan yangında 5 otomobil yandı

Sanayi sitesinde çıkan yangında 5 otomobil yandı
Sarıyer’de oto sanayi sitesi otoparkında çıkan ve 5 otomobilin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.

Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

