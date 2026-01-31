Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında

İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.
HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINA ALINDI
Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, sosyal medya dünyasında geniş kitlelerce tanınan isimler hedef alındı.
Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER
Ayrıca rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimlerin de gözaltında olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞI: TEMİN VE KULLANIM
Soruşturmanın sadece bireysel kullanım değil, aynı zamanda uyuşturucu maddeye erişim ve "temin etme" ağını da kapsadığı belirtiliyor.
Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu trafiğinin sosyal medya figürleri arasındaki bağlantılarını çözmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.
Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri beklenirken, soruşturma kapsamında yeni isimlerin de listeye eklenebileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi