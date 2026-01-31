GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,63
EURO
51,63
STERLİN
59,75
GRAM
7.331,39
ÇEYREK
12.041,17
YARIM ALTIN
23.956,08
CUMHURİYET ALTINI
47.761,64
GÜNCEL Haberleri

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında

- Güncelleme Tarihi:

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında
Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINA ALINDI

Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, sosyal medya dünyasında geniş kitlelerce tanınan isimler hedef alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

Ayrıca rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimlerin de gözaltında olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMANIN ODAĞI: TEMİN VE KULLANIM

Soruşturmanın sadece bireysel kullanım değil, aynı zamanda uyuşturucu maddeye erişim ve "temin etme" ağını da kapsadığı belirtiliyor.

Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu trafiğinin sosyal medya figürleri arasındaki bağlantılarını çözmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri beklenirken, soruşturma kapsamında yeni isimlerin de listeye eklenebileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER