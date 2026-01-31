Doğal gazda 2026 rotası belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.
EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.
Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.
BOTAŞ şebeke yatırım tutarı revize edildi
Öte yandan, EPDK'nın bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.
